В Пыталовском районе прошло мероприятие «Мы помним город наш осажденный»

17:25, 27 января 2022, ПАИ

В Пыталовском районе на базе Дома детского творчества совместно с Пыталовской средней школой прошло мероприятие «Мы помним город осажденный», которое приурочено к Дню снятия блокады Ленинграда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Наша жизнь».

Почетными гостями были председатель Совета ветеранов Владимир Семёнов, ветеран министерства внутренних дел Пыталовского района Геннадий Петров, майор в отставке, ветеран пограничной службы ФСБ России Александр Тихонов, подполковник в отставке Анатолий Мошников и секретарь районного Совета ветеранов Любовь Турковская.

Детям,обучающимся в Доме детского творчества, рассказали о днях блокады Ленинграда, а также о том, какими силами выиграли Великую Отечественную войну.

Кроме того, в этот день Дому детского творчества было передано Знамя Победы в рамках патриотической акции «Знамя Победы», которая направлена на патриотическое и культурно-нравственное воспитание молодого поколения, увековечивание народного подвига в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Передача прошла в преддверии акции и приурочена к памятной дате.