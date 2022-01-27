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Экономика

Более 16,5 тысячи псковичей записались на прием в налоговую онлайн

Более 16,5 тысячи жителей Псковской области воспользовались в 2021 году онлайн-сервисом ФНС России для записи на прием в налоговые органы региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

«Онлайн-запись на прием в инспекцию» стала одним из самых популярных ресурсов ФНС России. Чаще всего в инспекции и управление обращались физические лица (55%). Представители организаций составили 23% от числа обратившихся, 22% – индивидуальные предприниматели.

Самыми востребованными услугами в прошлом году были получение квалифицированной электронной подписи (КЭП) – 22%; представление декларации 3-НДФЛ – 11%; прием/выдача документов (заявления, справки, обращения) 10%; подключение к «Личному кабинету налогоплательщика» – 8%; постановка на учет (ИНН) – 7%.

Интернет-сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» предоставляет пользователям возможность выбрать дату и время для получения государственной услуги, оказываемой ФНС России. Записаться на прием могут как физические лица и индивидуальные предприниматели, так и представители организаций.

После ввода персональных данных налогоплательщику будет предложено выбрать регион, налоговую инспекцию, услугу, дату и время приема в течение ближайших двух недель. Обязательным реквизитом при заполнении заявки является указание электронной почты налогоплательщика.

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