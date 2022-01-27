В Псковской области почти на треть сократилась задолженность по заработной плате по сравнению с прошлым годом

19:05, 27 января 2022, ПАИ

В Псковской области по состоянию на 1 января 2022 года просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 3 762 тысячи рублей, что на 1 666 тысяч рублей, или на 30,7 процента, меньше, чем на 1 декабря 2021 года. Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств.

По состоянию на 1 января 2022 года численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, – 131 человек. В расчёте на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 28 718 рублей.

Наибольшая просроченная задолженность по заработной плате сложилась в организациях следующих видов экономической деятельности – в сферах транспорта (78,4 %) и обрабатывающих производств (20 %).