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Психолого-медико-педагогическая комиссия Локнянского района отмечает частые проблемы с речью у детей

В комиссию входят специалисты медицинского, педагогического и психологического профиля: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач-невролог и врач-психиатр. Фото: «Восход»

На очередном заседании проанализирована работа психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) Локнянского района. Об этом сообщает корреспондент газеты «Восход».

За весь 2021 год было обследовано 22 ребенка (за 2020 год — 18). Из общего количества пятерь — дети-инвалиды. Все 22 — дети школьного возраста. Семеро из них обследованы для создания условий при проведении государственной итоговой аттестации (ГИА): на 1,5 часа увеличивается время собеседования, сдачи основного государственного экзамена.

Состав ПМПК не меняется на протяжении многих лет. В неё входят специалисты медицинского, педагогического и психологического профиля: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач-невролог и врач-психиатр, ряд других специалистов – воспитатель, педагог начальных классов.

Основная задача комиссии – выявить причины проблем в обучении ребёнка и рекомендовать ему образовательную программу, которую он сможет успешно освоить, а также дать рекомендации о преодолении или облегчении тех трудностей, которые у него есть (в учёбе, поведении, взаимоотношениях, здоровье, развитии), в соответствии с которыми будут созданы специальные условия воспитания и обучения.

Какие проблемы выявлены ПМПК?

«Идут первоклассники с недостатками речи, не только домашние, но и дети, посещающие детский сад. Детям необходима своевременная логопедическая помощь, причём начинать нужно с самого раннего возраста. В связи с этим ПМПК рекомендовала в детском саду «Колосок» создать психолого-педагогический консилиум. Специалисты там есть: педагог-психолог, учитель-логопед. Нужно работать с родителями, чтобы своевременно обращались за медицинской помощью, консультациями, помочь преодолеть трудности, исправить недостатки до поступления ребёнка в школу», — отметила начальник управления образования района Любовь Кузьмина.

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