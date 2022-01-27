Производство молока в Псковской области выросло в 2021 году

07:51, 28 января 2022, ПАИ

В январе – декабре 2021 года в хозяйствах всех категорий Псковской области произведено 359,2 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 205 тыс. тонн молока, 84 млн яиц, сообщает Псковстат.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство молока выросло на 0,8 процента, производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 3,6 процента, яиц – на 2,5 процента. Прирост производства молока обеспечили сельскохозяйственные организации, удельный вес этой категории хозяйств в производстве молока составил 81 процент.