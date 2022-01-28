В Дедовичском районе загорелся жилой дом из-за короткого замыкания
27 января в 17:00 поступило сообщение о возгорании в деревне Заречье Дедовичского района на улице Деревенской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В жилом доме размером 5 на 10 метров огнем повреждена наружная стена. Предположительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки на вводе жилого дома.
Кроме того, в 17:18 в Дно в деревне Паклинский хутор изнутри выгорело бесхозное строение. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
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