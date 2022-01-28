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Происшествия

В Дедовичском районе загорелся жилой дом из-за короткого замыкания

27 января в 17:00 поступило сообщение о возгорании в деревне Заречье Дедовичского района на улице Деревенской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В жилом доме размером 5 на 10 метров огнем повреждена наружная стена. Предположительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки на вводе жилого дома.

Кроме того, в 17:18 в Дно в деревне Паклинский хутор изнутри выгорело бесхозное строение. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

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