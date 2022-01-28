В Пскове на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной затруднено движение

09:09, 28 января 2022, ПАИ

В Пскове на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной затруднено движение в результате дорожно-транспортного происшествия.

Просим водителей выбирать пути объезда и быть аккуратными на дороге.