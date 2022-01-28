В Пскове на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной затруднено движение
В Пскове на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной затруднено движение в результате дорожно-транспортного происшествия.
Просим водителей выбирать пути объезда и быть аккуратными на дороге.
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