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Общество

Заключен контракт на ремонт участка автомобильной дороги Палкино – Харино

Администрация Палкинского района заключила контракт с подрядной организацией ООО «СпецТрансСервис» на ремонт автомобильной дороги Палкино – Харино на участке от 1+181 до 4+244 км в Палкинском районе Псковской области. Таким образом, более 3 км дороги будет приведено в нормативное состояние благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Сумма контракта составила порядка 20 млн рублей. Деньги на ремонт дороги будут выделены из бюджета муниципального образования с использованием субсидий из федерального и областного бюджета.

Основная задача ремонта — устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги без затрагивания конструктивных характеристик объекта.

Дорога состоит из двух участков. На первом участке (от 1+181 до 2+526 км) будет проведен ямочный ремонт струйным методом, выполнено устройство выравнивающего слоя и устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. На втором участке (от 2+526 до 4+244 км) будет выполнено устройство оснований и покрытий из песчано-гравийно-щебеночной смеси.

Также подрядная организация произведет срезку кустарников и мелколесья, укрепит обочины и приведет в порядок пересечения, примыкания и съезды, отремонтирует и прочистит водопропускные трубы. На завершающем этапе будут установлены дорожные знаки и сигнальные столбики.

Работы должны быть завершены до 1 июля.

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