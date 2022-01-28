Порядка 100 сотрудников теплосетей Пскова ревакцинировались от коронавируса

10:04, 28 января 2022, ПАИ

Ревакцинацию от коронавируса прошли порядка 100 сотрудников теплосетей Пскова. Об этом Псковские тепловые сети сообщили в своём Instagram-аккаунте.

В теплосетях напомнили, что в конце 2021 года количество привитых сотрудников превысило 80%.

«В конце прошлого года уже около сотни наших сотрудников прошли эту самую ревакцинацию. Мы планировали провести ревакцинацию первой группы сотрудников ещё на прошлой неделе, но закончилась вакцина. Как следствие, нам пришлось перенести ревакцинацию на эту неделю», - рассказали в теплосетях, добавив, что возможность ревакцинироваться получили ещё порядка 100 человек.