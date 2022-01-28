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Общество

Порядка 100 сотрудников теплосетей Пскова ревакцинировались от коронавируса

Фото с Instagram-аккаунта Псковских теплосетей

Ревакцинацию от коронавируса прошли порядка 100 сотрудников теплосетей Пскова. Об этом Псковские тепловые сети сообщили в своём Instagram-аккаунте.

В теплосетях напомнили, что в конце 2021 года количество привитых сотрудников превысило 80%.

Фото с Instagram-аккаунта Псковских теплосетей

«В конце прошлого года уже около сотни наших сотрудников прошли эту самую ревакцинацию. Мы планировали провести ревакцинацию первой группы сотрудников ещё на прошлой неделе, но закончилась вакцина. Как следствие, нам пришлось перенести ревакцинацию на эту неделю», - рассказали в теплосетях, добавив, что возможность ревакцинироваться получили ещё порядка 100 человек.

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