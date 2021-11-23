Более 85% сотрудников теплосетей Пскова привились от коронавируса

09:22, 23 ноября 2021, ПАИ

От коронавируса привились более 85% сотрудников теплосетей Пскова. Об этом Псковские теплосети сообщили в своем Instagram-аккаунте.

В теплосетях рассказали, что уже прошло полгода с момента, как начали прививать сотрудников. Многие из работников уже прошли ревакцинацию.

«Некоторые болели после прививок, но болезнь прошла, как обычная простуда, но только без запахов. А вот некоторые из тех, кто не был привит, полежали под ИВЛ. Понятно, что всё очень индивидуально для каждого, но прививка даёт шанс на то, чтобы мы смогли вернуться к нормальной жизни», - отметили в теплосетях.