Через какое время можно делать пробу Манту после ОРВИ, рассказали псковичам

10:29, 28 января 2022, ПАИ

Через какое время можно делать пробу Манту после ОРВИ, рассказала главный внештатный инфекционист Псковской области, главврач Центра СПИД Елена Карзанова в прямом эфире на своей странице в Instagram. Соответствующий вопрос ей задал один из подписчиков.

Елена Карзанова пояснила, что проба Манту не является вакцинацией, это аллергическая реакция, направленная на выявление наличия специфического иммунного ответа на введение туберкулина. По словам инфекциониста, лучше проводить эту реакцию в состоянии хорошего самочувствия. Если ребенок накануне принес ОРВИ или у него есть проявления других заболеваний, нужно подождать нормализации самочувствия, температуры на протяжении не менее двух недель. Тогда будет можно провести не только пробу Манту, но и вернуться к вакцинальному процессу, чтобы календарь прививок не был сбит и ребенок своевременно получил защиту.

«Любая вакцинация, как и проведение пробы Манту, должна осуществляться после осмотра медика и на фоне хорошего самочувствия. Мы вакцинируемся не для галочки, а для своего иммунитета», - подчеркнула Елена Карзанова.