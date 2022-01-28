Как роженицам из районов попасть в Псковский перинатальный центр

15:02, 28 января 2022, ПАИ

Как роженицам из районов попасть в Псковский перинатальный центр, рассказала в прямом эфире в Instagram заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи учреждения Елена Ковалёва.

Одна из подписчиц поинтересовалась, можно ли рожать в Пскове женщинам из области. «Да хоть из-за границы, рожайте на здоровье, мы всем очень рады», - отреагировала врач. Она уточнила, что женщинам, которые наблюдаются в других консультациях, нужно сообщить своему врачу о желании рожать в перинатальном центре. После этого он созвонится с центром и договорится о направлении в стационар. В случае наличия схваток женщина может сразу приехать в Псковский перинатальный центр без направления.

Елена Ковалёва уточнила, что в учреждении предусмотрена госпитализация для ожидания родов — так называемые койки сестринского ухода. Туда беременных госпитализируют примерно за неделю до родов, и пациентка находится на стационаре.