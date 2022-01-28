Приём заявок на участие в конкурсе президентских грантов стартует 1 февраля
С 1 февраля по 15 марта пройдёт приём заявок на конкурс президентских грантов. Об этом во время круглого стола в медиацентре ПАИ сообщила заместитель директора АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Олеся Назарой.
В конкурсе могут принять участие некоммерческие неправительственные организации всех социальных направлений, которые связаны с помощью людям с ограниченными возможностями, спортом, пропагандой ЗОЖ, волонтёрской деятельности и т. д.
Подробнее о конкурсе читайте здесь.
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