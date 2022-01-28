Круглый стол с победителями конкурса Фонда президентских грантов проходит в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
28 января в медиацентре ПАИ проходит круглый стол с победителями первого конкурса Фонда президентских грантов в 2022 году.
В нём принимают участие представители администрации региона и социально ориентированных НКО Псковской области.
В ходе встречи будут рассмотрены вопросы взаимодействия власти и некоммерческих организаций, эффективных механизмов поддержки социально ориентированных НКО.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
28 января 2022
Ночные морозы до 18 градусов прогнозируются в Псковской области в первых декадах февраля