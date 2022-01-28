Круглый стол с победителями конкурса Фонда президентских грантов проходит в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

12:06, 28 января 2022, ПАИ

28 января в медиацентре ПАИ проходит круглый стол с победителями первого конкурса Фонда президентских грантов в 2022 году.

В нём принимают участие представители администрации региона и социально ориентированных НКО Псковской области.

В ходе встречи будут рассмотрены вопросы взаимодействия власти и некоммерческих организаций, эффективных механизмов поддержки социально ориентированных НКО.