В Псковской области работает 57 ковид-бригад

17:26, 28 января 2022, ПАИ

В настоящее время в Псковской области работает 57 ковид-бригад. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на заседании оперштаба 28 января. Нагрузка на 1 ковид-бригаду составляет до 100 пациентов.

Суммарный коечный фонд Псковской области составляет 735 коек. На амбулаторном лечении находится 4491 человек, 310 из них госпитализированы. Марина Гаращенко добавила, что в Пскове нагрузка на амбулаторную службу после Нового года увеличилась в два раза.

Она напомнила, что работает горячая линия по коронавирус «122». Для работы на ней привлечены 25 студентов ПсковГУ. В целях привлечения дополнительных медицинских кадров привлечены студенты ПсковГУ (20 человек) и медколледжей (28 человек), а также 5 ординаторов из академии им. Мечникова.