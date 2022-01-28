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Страна и мир

Поклонники «яблочных» гаджетов получили возможность их разблокировать, не снимая медицинскую маску с лица

Гаджеты от Apple научились узнавать хозяина только по глазам. Фото комитета образования и науки Курской области

Бета-версия iOS 15.4, которая была представлена ​​сегодня, добавила новую функцию, позволяющую использовать Face ID с маской. Поклонники «яблочных» гаджетов получили возможность разблокировать телефон, не снимая медицинскую маску, пишет Macrumors.

Apple заявляет, что эта функция может «распознавать уникальные черты вокруг глаза» для целей аутентификации. Если вы решите использовать эту функцию во время настройки, вам нужно будет повторно отсканировать своё лицо для Face ID. После этого Face ID сможет разблокировать ваш iPhone , даже если вы маску не сняли.

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