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Происшествия

В Ташкентском зоопарке мать бросила свою малолетнюю дочь в вольер к бурому медведю

Мать швырнула дочь к дикому зверю в зоопарке Ташкента. Фото «ВКонтакте»

Сегодня, 28 января, около 12:00 молодая женщина на глазах у окружающих сбросила маленькую девочку в вольер к медведю, со ссылкой на пресс-службу Ташкентского зоопарка сообщает издание «Газета.uz».

Мотивы женщины неизвестны, отмечается в сообщении.

«Кавказский бурый медведь Зузу, лёжа в своём вольере, следил за действиями женщины, которая перекинула девочку через металлическую ограду. Несмотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка, остановить женщину не удалось, она всё-таки сбросила ребёнка вниз к хищнику», — говорится в сообщении зоопарка.

«Медведь Зузу медленно спустился в ров, подошёл к девочке, понюхал и отошёл. Работники отдела «Хищные» быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошёл», — рассказали работники зоопарка.

Ребёнок был извлечён из вольера и обследован штатной медсестрой. Девочка пострадала только от падения с высоты почти 5 м, а не от зубов хищника, подчеркнули в зоопарке. При первичном осмотре, кроме ушибов, видимых серьёзных травм у неё не было обнаружено.

Зузу поступил в Ташкентский зоопарк из Бакинского зоопарка в 2017 году и с самого начала полюбился всему коллективу своей общительностью, игривостью и открытостью публике, добавили в зоопарке.

В настоящее время правоохранительные органы расследуют причины этого случая, а ребёнок находится под наблюдением врачей. Ташкентский зоопарк берёт на себя все расходы на оказание медицинской помощи девочке, говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 97 через статью 25 (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии), сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

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