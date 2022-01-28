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Общество

Красноярский фотохудожник выложил на сайте National Geographic Russia фотографию Пушкиногорья

Фотография Пушкинских Гор появилась на сайте National Geographic Russia. Фото Влада Соколовского

Красноярский фотограф Влад Соколовский опубликовал на сайте National Geographic Russia фотографию «Утро в Пушкинских Горах». 

Фотография была сделана в середине декабря 2021 года. Теперь она участвует в голосовании. 

«Поехали (в Псковскую область. – Прим. ПАИ) под многообещающий прогноз погоды и не прогадали», – прокомментировал свою фотографию автор.

Главные темы сайта National Geographic Russia – наука, путешествия, природа, приключения. Отдельный фотораздел посвящён читателям, увлекающимся фотографией. 

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