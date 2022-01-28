Красноярский фотохудожник выложил на сайте National Geographic Russia фотографию Пушкиногорья
Красноярский фотограф Влад Соколовский опубликовал на сайте National Geographic Russia фотографию «Утро в Пушкинских Горах».
Фотография была сделана в середине декабря 2021 года. Теперь она участвует в голосовании.
«Поехали (в Псковскую область. – Прим. ПАИ) под многообещающий прогноз погоды и не прогадали», – прокомментировал свою фотографию автор.
Главные темы сайта National Geographic Russia – наука, путешествия, природа, приключения. Отдельный фотораздел посвящён читателям, увлекающимся фотографией.
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Красноярский фотохудожник выложил на сайте National Geographic Russia фотографию Пушкиногорья
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