Красноярский фотохудожник выложил на сайте National Geographic Russia фотографию Пушкиногорья

21:02, 28 января 2022, ПАИ

Красноярский фотограф Влад Соколовский опубликовал на сайте National Geographic Russia фотографию «Утро в Пушкинских Горах».

Фотография была сделана в середине декабря 2021 года. Теперь она участвует в голосовании.

«Поехали (в Псковскую область. – Прим. ПАИ) под многообещающий прогноз погоды и не прогадали», – прокомментировал свою фотографию автор.

Главные темы сайта National Geographic Russia – наука, путешествия, природа, приключения. Отдельный фотораздел посвящён читателям, увлекающимся фотографией.