«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Новые антиковидные меры введены в Псковской области
Штамм омикрон спровоцировал новую волну заболеваемости. Какие ограничения вводятся в регионе из-за COVID-19? Какие школы уходят на дистанционку? Кого на работе в первую очередь переведут на удалёнку? Об этом — в новом выпуске программы от 28 января.
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