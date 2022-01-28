«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Новые антиковидные меры введены в Псковской области

21:52, 28 января 2022, ПАИ

Штамм омикрон спровоцировал новую волну заболеваемости. Какие ограничения вводятся в регионе из-за COVID-19? Какие школы уходят на дистанционку? Кого на работе в первую очередь переведут на удалёнку? Об этом — в новом выпуске программы от 28 января.