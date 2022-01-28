Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Новые антиковидные меры введены в Псковской области

Штамм омикрон спровоцировал новую волну заболеваемости. Какие ограничения вводятся в регионе из-за COVID-19? Какие школы уходят на дистанционку? Кого на работе в первую очередь переведут на удалёнку? Об этом — в новом выпуске программы от 28 января.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

28 января 2022

Библиотеатр побывал на гастролях в Печорском районе
28 января 2022

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Новые антиковидные меры введены в Псковской области
28 января 2022

Красноярский фотохудожник выложил на сайте National Geographic Russia фотографию Пушкиногорья
28 января 2022

Студенты «Снежного десанта» ПсковГУ отправляются в Печоры и Дедовичи
28 января 2022

Главврач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко будет каждый день отвечать на ваши вопросы о коронавирусе в Instagram
28 января 2022

Борис Елкин дал указания об уборке Пскова от снега
28 января 2022

В Усвятах отметили 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков
28 января 2022

Николай Козловский: Статистика коронавируса в Великих Луках нарастает

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...