Очаг коронавируса вспыхнул в невельском санатории
Очаг коронавируса вспыхнул в санатории «Голубые озёра» в посёлке Опухлики Невельского района, сообщил в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
За 25 января в статистике новых случаев заболевания прибавилось ещё 237 заражённых (всего – 75,1 тысяча человек), вылечилось 145 человек (всего – 70 293), умерли четыре человека (всего – 1 414).
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