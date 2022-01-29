Очаг коронавируса вспыхнул в невельском санатории

09:20, 29 января 2022, ПАИ

Очаг коронавируса вспыхнул в санатории «Голубые озёра» в посёлке Опухлики Невельского района, сообщил в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

За 25 января в статистике новых случаев заболевания прибавилось ещё 237 заражённых (всего – 75,1 тысяча человек), вылечилось 145 человек (всего – 70 293), умерли четыре человека (всего – 1 414).