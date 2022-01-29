Расплатившуюся фальшивой купюрой псковичку задержали росгвардейцы

10:21, 29 января 2022, ПАИ

28 января в Пскове росгвардейцы задержали женщину, которая пыталась расплатиться фальшивой денежной купюрой, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Находясь на маршруте патрулирования, получили сигнал тревоги из магазина на улице Труда. Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что 33-летняя псковичка попыталась расплатиться за товар пятитысячной купюрой, которая вызывала сомнение в подлинности.

Продавец проверила купюру на детекторе, который обнаружил фальшивку, и нажала кнопку тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии передали гражданку в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.