Расплатившуюся фальшивой купюрой псковичку задержали росгвардейцы
28 января в Пскове росгвардейцы задержали женщину, которая пыталась расплатиться фальшивой денежной купюрой, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Находясь на маршруте патрулирования, получили сигнал тревоги из магазина на улице Труда. Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что 33-летняя псковичка попыталась расплатиться за товар пятитысячной купюрой, которая вызывала сомнение в подлинности.
Продавец проверила купюру на детекторе, который обнаружил фальшивку, и нажала кнопку тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии передали гражданку в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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