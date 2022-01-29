Более 70% детей сталкивались с травлей в школах Псковской области
Более 70% детей из 360 опрошенных сталкивались с травлей в школах Псковской области в отношении себя или других детей, об этом заявила уполномоченный по правам ребенка региона Наталия Соколова в своем Instagram-аккаунте.
Наталия Соколова была модератором мастерской «Буллинг в детских коллективах» на XVIII съезде уполномоченных, которая объединила неравнодушных людей: омбудсменов, детей, экспертов, педагогов, которые предложили интересные и полезные идеи по предотвращения травли в детско-юношеской среде.
«Буллинг (травля) - это острая социальная проблема, которая мешает жизни коллектива, формирует в его рядах не только отвергнутых и униженных, но и агрессоров, а также безразличных наблюдатей. Уверена, что только общими усилиями, совместно - дети и взрослые, ученики, учителя и родители, мы сможем с ней справиться!», - поделилась Соколова.
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