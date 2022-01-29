Михаил Ведерников поздравил жителей Новосокольнического района с 78-й годовщиной освобождения

14:57, 29 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил поздравления жителям района Новосокольнического района в субботу, 29 января, в честь 78-й годовщины освобождения муниципального образования от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Он напомнил о важном историческом факте — в честь освобождения города и железнодорожного узла «Новосокольники» в 1944 году восьми воинским частям и соединениям было присвоено почетное наименование «Новосокольнических», а в Москве был дан салют из 124 орудий.

«Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием. В боях за освобождение района отдали свои жизни 11 тыс советских солдат и офицеров, более 9 тыс местных жителей погибли на фронтах, были расстреляны во время оккупации и пропали без вести. Мы помним и чтим мужество, непреклонность и героизм жителей Новосокольнического района, которые сражались в рядах Красной армии, участвовали в партизанском движении, оказывали всю возможную поддержку и помощь фронту», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области поблагодарил ветеранов, узников концлагерей, детей войны, тружеников тыла. «Для нас вы всегда будете примером жизнестойкости, беззаветной любви и преданности Родине. Благодарю вас за участие в общественной жизни района и в патриотическом воспитании подрастающего поколения», — заметил Губернатор и пожелал жителям района крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.