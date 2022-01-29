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Общество

Незадекларированный велосипед стоимостью 700 тысяч рублей обнаружен на границе в Псковской области

Через пункт пропуска Бурачки белорус в грузовом отсеке автомобиля пытался ввезти на территорию РФ двухколесный велосипед стоимостью 700 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

При проведении таможенного осмотра транспортного средства на полосе «Въезд в Российскую Федерацию» сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в паллетнике обнаружили велосипед,  незадекларированный по установленной форме.

По заключению эксперта, стоимость на рынке Европейского союза многоскоростного  электровелосипеда с металлической рамой, крыльями, багажником, подножкой, светодиодным освещением, электронным переключателем передач, с встроенным аккумулятором и электродвигателем, а также электронным дисплеем на раме превышает 680 тысяч рублей. Вес электровелосипеда для взрослых, имеющего видимые следы незначительной эксплуатации, составляет 34 килограмма.

Электровелосипед изъят и помещен на ответственное хранение.

В отношении  водителя грузового транспортного средства возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование товаров по установленной форме).

Проводятся проверочные мероприятия.

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