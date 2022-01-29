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В Псковской области прокуратура добилась обеспечения ребенка-инвалида техническим средством реабилитации

Фото:Depositphotos / pressmaster

Прокуратура Псковского района провела проверку по обращению матери несовершеннолетнего ребенка-инвалида о нарушении его прав на получение технических средств реабилитации, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что согласно индивидуальной программе реабилитации ребенку необходима прогулочная кресло-коляска.

В нарушение требований закона о социальной защите инвалидов, Псковским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации ребенок длительное время не был обеспечен указанным медицинским изделием.

В связи с выявленными нарушениями прокурор района внес представление управляющему региональным отделением ФСС РФ.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, в настоящее время ребенок обеспечен необходимым техническим средством реабилитации общей стоимостью более 250 тысяч рублей.

 

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