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Общество

Два человека пострадали в ДТП возле Fjord Plaza в Пскове

В Пскове возле ТДЦ Fjord Plaza произошло лобовое столкновение автомобилей Jaguar и Kia, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительным данным, в ДТП серьёзно пострадали два человека: 24-летний водитель автомобиля Kia и 63-летний пассажир автомобиля Jaguar.

Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали пострадавших и передали их скорой помощи для госпитализации.

На месте работают сотрудники ДПС, АСС, бригада скорой помощи.

  • Два человека пострадали в ДТП возле Fjord Plaza в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в ДТП возле Fjord Plaza в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в ДТП возле Fjord Plaza в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в ДТП возле Fjord Plaza в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в ДТП возле Fjord Plaza в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в ДТП возле Fjord Plaza в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в ДТП возле Fjord Plaza в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в ДТП возле Fjord Plaza в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в ДТП возле Fjord Plaza в Пскове
    Фото: ПАИ

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