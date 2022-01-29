Два человека пострадали в ДТП возле Fjord Plaza в Пскове
В Пскове возле ТДЦ Fjord Plaza произошло лобовое столкновение автомобилей Jaguar и Kia, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительным данным, в ДТП серьёзно пострадали два человека: 24-летний водитель автомобиля Kia и 63-летний пассажир автомобиля Jaguar.
Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали пострадавших и передали их скорой помощи для госпитализации.
На месте работают сотрудники ДПС, АСС, бригада скорой помощи.
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