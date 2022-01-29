Специалист рассказала, как справиться с конфликтом на работе

21:03, 29 января 2022, ПАИ

Анализ собственных эмоций и прямой разговор с людьми являются хорошими способами решения возникших конфликтов с коллегами на работе, рассказала карьерный консультант Анна Чуксеева радиостанции «Говорит Москва».

Для решения конфликтных ситуаций эксперт рекомендует попробовать разобраться с собой, а не винить сразу окружающих. В этом могут помочь разовые встречи со специалистами, которые дадут объективную оценку на ситуацию, считает Чуксеева.

Если подавлять свои реакции на происходящее и не показывать их окружающим, то, по мнению специалиста, это может сказаться на собственном здоровье.

Психолог подчеркнула, что все решения необходимо принимать в уравновешенном состоянии. При тревоге не стоит сразу же принимать необдуманные решения, кричать на коллег или вовсе менять работу. Справиться с тревожностью, по словам специалиста, поможет физическая активность.