О поисках людей рассказала доброволец отряда «ЛизаАлерт» на «Серебряном дожде». Главное

22:10, 30 июля 2025, ПАИ

Доброволец с позывным «Ябеда», инструктор «Школы ЛизаАлерт», оператор беспилотных авиасистем направления беспилотной авиации отряда, старшая направления пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда Василиса Ильина стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 30 июля.

Главное из эфира: