О поисках людей рассказала доброволец отряда «ЛизаАлерт» на «Серебряном дожде». Главное
Доброволец с позывным «Ябеда», инструктор «Школы ЛизаАлерт», оператор беспилотных авиасистем направления беспилотной авиации отряда, старшая направления пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда Василиса Ильина стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 30 июля.
Главное из эфира:
- в этом году отряду «ЛизаАлерт» исполнилось пять лет. Он появился после поисков пропавшей в Кеби маленькой Вари. Тогда на поиски приезжали добровольцы из петербургского отряда «ЛизаАлерт». Затем они обучали ведению поисков первых псковских добровольцев;
- пять лет назад в псковском отряде «ЛизаАлерт» было всего 10–12 человек, сейчас костяк составляют уже более 130 добровольцев;
- часть членов отряда работает из дома, они не выезжают на поиски. Это инфорги, которые организуют поиск чрез интернет, размещают объявления, опрашивают родных и знакомых потерявшегося, собирают информацию о нём, также они формируют команду для выезда, направляют её. Есть случаи, когда человек находится в процессе работы инфорга и выезд на местность не требуется;
- возраст самого старшего добровольца в псковском поисковом отряде «ЛизаАлерт» составляет 85 лет;
- стать членом отряда может каждый, кому уже исполнилось 18 лет. Единственное ограничение – состояние алкогольного опьянения. В нетрезвом виде к поисковым операциям не допускают, а если человек несколько раз приезжал после приёма алкоголя, его могут попросить больше не участвовать в поисках;
- позывной – это необязательное условие, можно просто быть под своим именем. Однако в отряде принято, что позывной есть, и каждый выбирает тот, который ему ближе, с чем-то ассоциируется. Например, кто-то берёт позывной по месту рождения, кто-то – ник из игры;
- сейчас филиалы отряда есть в Великих Луках, Себеже и Порхове, но желательно, чтобы они были во всех районах области, чтобы можно было оперативно начать поиск пропавшего, не дожидаясь прибытия добровольцев из Пскова;
- члены отряда каждый месяц проводят вводные лекции, на которых можно узнать о деятельности «ЛизаАлерт» в Псковской области, об особенностях проведения поиска;
- добровольцы «ЛизаАлерт» никогда не выходят на поиски по одному – только группами. При этом если с одним из членов группы что-то случилось (устал, натёр ногу и так далее), то все снимаются с поиска до тех пор, пока не доставят пострадавшего на базу;
- большую часть добровольцев в псковском отряде «ЛизаАлерт» составляют женщины;
- если пять лет назад члены отряда буквально сами искали информацию о пропавших людях, чтобы выехать на поиск, то сейчас все заявки поступают на горячую линию отряда, а также их привлекают на помощь правоохранительные органы. Обязательным условием того, чтобы поисковая операция началась, является подача в полицию заявления о пропаже человека;
- за пять лет работы отряд принял 1 051 заявку на розыск. 750 человек удалось найти живыми, 143 – погибшими;
- какого-то срока, спустя который поиск человека прекращается, нет. Просто меняется статус операции. Пропавшего продолжают искать, распространяя информацию о нём. Если появляются какие-то факты, то добровольцы вновь выезжают на местность;
- «Школа ЛизаАлерт» работает с детьми и занимается профилактикой. Инструкторы проводят беседы, рассказывают о том, как не попасть в беду, что делать, если уже попал, Также затрагиваются темы буллинга и безопасности в Интернете. Кроме того, «Школа» организует квест «Безвредные советы» и новогоднюю «Рыжую ёлку».
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О поисках людей рассказала доброволец отряда «ЛизаАлерт» на «Серебряном дожде». Главное