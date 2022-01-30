Ещё 249 случаев коронавируса подтвердились в Псковской области

09:56, 30 января 2022, ПАИ

Ещё 249 случаев коронавируса подтвердилось в Псковской области за сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 75 423 заболевших COVID-19. Выздоровели 70 434 пациента, в том числе 141 — за минувшие сутки. Болезнь унесла жизни 1 421 псковича.

В области проведено 763 564 исследования на коронавирус, прирост за сутки составил 2 744 теста.

Михаил Ведерников отметил, что рост заболеваемости будет продолжаться ещё не одну неделю. По его словам, сейчас всем необходимо быть максимально осторожными и соблюдать все противовирусные рекомендации и требования.