Антон-перезимник наступил по народному календарю

10:42, 30 января 2022, ПАИ

30 января отмечается память преподобного Антония Черноезерского, который жил в XVI веке. Об этом сообщает calend.ru.

Антоний основал монастырь в Новгородской области. Его мощи были похоронены в храме, от которого сейчас сохранился лишь фундамент.

День Антона-перезимника называли ещё днём Антонины-половины. Это означало, что половина зимы позади («Пришла Антонина — зиме половина»). Тёплой погоде в этот день верить не советовали. «Перезимник обнадёжит, обтеплит, а потом обманет — всё морозом стянет. Хитёр Антон со всех сторон», — говорили в народе. Кроме того, люди подмечали: если небо заволакивается тучами — жди метели.

В этот день принято было печь толокняные колобки, которые символизировали солнце. Для этого толокно смешивали с пшеничной мукой, добавляли сливочное масло, яйца и соль. Всё это смешивали с молоком и лепили небольшие булочки.

Также на Антона-перезимника следовало отваживать порчу. Для этого поперёк тропинки, ведущей во двор, проводили черту острым серпом. Считалось, что таким образом можно «отсечь» порчу.