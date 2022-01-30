Люди с ограниченными возможностями могут бесплатно посетить Московский театр им. Чехова

19:45, 30 января 2022, ПАИ

Люди с ограниченными возможностями, в том числе дети и их сопровождающие, могут бесплатно посетить Московский Художественный театр им. А. П. Чехова, сообщает сайт театра.

К категории таких зрителей, отмечается на сайте, относятся: инвалиды – участники Великой Отечественной войны; инвалиды-колясочники и их сопровождающие (1 человек); дети-инвалиды и их сопровождающие (1 человек) на спектакли, соответствующие возрасту ребенка; инвалиды 1 и 2 группы.

Акция стала возможной благодаря спонсорской помощи.

В театре предупредили, что количество бесплатных билетов ограничено и для их получения необходимо предварительно записаться по телефону, указанному на сайте театра.