Люди с ограниченными возможностями могут бесплатно посетить Московский театр им. Чехова
Люди с ограниченными возможностями, в том числе дети и их сопровождающие, могут бесплатно посетить Московский Художественный театр им. А. П. Чехова, сообщает сайт театра.
К категории таких зрителей, отмечается на сайте, относятся: инвалиды – участники Великой Отечественной войны; инвалиды-колясочники и их сопровождающие (1 человек); дети-инвалиды и их сопровождающие (1 человек) на спектакли, соответствующие возрасту ребенка; инвалиды 1 и 2 группы.
Акция стала возможной благодаря спонсорской помощи.
В театре предупредили, что количество бесплатных билетов ограничено и для их получения необходимо предварительно записаться по телефону, указанному на сайте театра.
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Люди с ограниченными возможностями могут бесплатно посетить Московский театр им. Чехова