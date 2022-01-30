О последствиях регулярного употребления фастфуда рассказал диетолог

22:40, 30 января 2022, ПАИ

Чем опасно регулярное употребление фастфуда и полуфабрикатов, рассказал врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с RT.

К главным последствиям такого питания специалист отнёс лишние килограммы жира, которые в дальнейшем могут привести к ожирению.

Если же человек не склонен к полноте, то его может ждать обострение хронических желудочно-кишечных заболеваний, хронического гастрита, панкреатита, желчекаменной болезни, отмечает врач.

Кроме того, такой рацион может привести к целлюлиту. При этом данный эффект ярче выражается именно в случае с фастфудом.

По мнению Калинчева, редкое употребление полуфабрикатов допустимо, но с условием полноценного трёхразового питания.