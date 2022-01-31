70% плана вакцинации от COVID-19 выполнила Псковская область

08:30, 31 января 2022, ПАИ

70% плана вакцинации от COVID-19 выполнила Псковская область, сообщил в своём Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, на прошлой неделе в Псковской области прививку от коронавируса сделали почти 6 тысяч человек. Первым компонентом вакцины привиты уже 282 383 человека, 218 из них сделали прививку 30 января. Полный курс вакцинации прошли 274 467 человек, 148 из них привились 30 января. Ревакцинированы 39 122 псковича.

Израсходовано 79,6% от поступившей в регион вакцины.