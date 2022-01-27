Лесоматериалы на 100 тысяч рублей конфисковали на границе в Псковской области

10:38, 31 января 2022, ПАИ

Лесоматериалы на 100 тысяч рублей конфисковали у перевозчика на границе в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Компания, занимающаяся оптовой торговлей древесным сырьём, перевозившая брёвна из ели в Латвию, задекларировала не весь перевозимый груз. Данное нарушение пресекла Псковская таможня. Дело по части 1 статьи 16. 2 КоАП РФ было направлено в суд, таможенного представителя компании признали виновным и постановили назначить ему наказание в виде конфискации части товара. Рыночная стоимость конфискованных брёвен, по заключению эксперта, составила около 100 тыс. рублей.

Судебный пристав-исполнитель ОСП по ВАПД по городу Пскову и Псковскому району по решению суда передал конфискованные лесоматериалы в МТУ Росимущества в Псковской и Новогородской областях. Деньги, вырученные от реализации конфискованных брёвен, перечислят в доход государства.