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Экономика

Псковичи стали реже объяснять успехи в карьере везением

Жители Пскова стали реже, чем 11 лет назад, объяснять успехи в карьере везением. Теперь служебный рост чаще связывают с упорной работой, свидетельствуют данные исследования SuperJob.

В том, что успешная карьера — это больше везение, чем упорная работа, убеждены 35% опрошенных. По их мнению, должность и зарплата зачастую определяется не опытом и навыками сотрудника, а его удачливостью, связями и знакомствами.

Для 54% жителей Пскова профессиональный рост является результатом напряженного труда. «Чтобы сделать карьеру, надо стать профи, но и немножко везения не повредит», — заявили респонденты. Еще 11% затруднились дать однозначный ответ.

Тех, кто видит в должностном росте результат упорной работы, больше среди молодежи до 34 лет (60%). Женщины чаще, чем мужчины, считают профессиональные успехи следствием напряженного труда (63 и 51% соответственно).

По сравнению с 2011 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, сократилось число россиян, убежденных, что успешная карьера — это везение. Тех, кто видит за победами упорный труд, напротив, стало больше. Опрос проводился 25-26 января 2022 года.

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