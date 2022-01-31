Москвича оштрафовали за незаконную рыбалку в Себежском районе

11:05, 31 января 2022, ПАИ

Себежский районный суд оштрафовал жителя Московской области за нарушение правил, регламентирующих рыболовство (часть 2 статьи 8.37 КоАП РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

11 октября 2021 года на озере Залосемское в Себежском районе мужчина без разрешения ловил рыбу тремя сетями. Он была на лодке на вёслах и незаконно добыл три щуки, леща и окуня.

Государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного ТУ Росрыболовства составил в отношении правонарушителя протокол. Суд назначил мужчине административный штраф в размере 3000 рублей без конфискации судна и других орудий добычи водных биологических ресурсов.

Кроме того, суд взыскал с правонарушителя в пользу бюджета муниципального образования «Себежский район» ущерб, причиненный незаконной рыбной ловлей, в сумме 3 525 рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.