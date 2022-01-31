В Пскове появится современный центр занятости

12:43, 31 января 2022, ПАИ

В Пскове появится современный центр занятости. Об этом во время брифинга в медиацентре ПАИ рассказала заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

«Где-то к осени вы зайдете и удивитесь, - пообещала Алена Трунова. - В этом году мы начинаем с одного отделения — Пскова и Псковкого района». По её словам, это год изменений для службы занятости, цифровой модернизации. Кроме того, в рамках нацпроекта идет модернизация отделов службы занятости. В 2022 году в отделах в Пскове и Псковском районе сделают ремонт, будут проводить обучение, у сотрудников появится новая форма.

Алена Трунова также рассказала, что уже сейчас люди, не имеющие доступа к интернету, могут прийти в службу занятости и воспользоваться гостевым компьютером. Специалист поможет создать аккаунт. «Мы перестраиваемся с точки зрения работы с людьми. Теперь работодатель работает с «Личным кабинетом» на сайте и должен сам все актуализировать», - добавила спикер.