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Экономика

Строительство уникального предприятия по переработке низкосортной древесины в Псковской области профинансирует Сбер

 

Строительство предприятия по переработке низкосортной древесины в Псковской области профинансирует Сбер. Отходы производства, в основе которого 100% низкосортной древесины, используют для изготовления деревянных прессованных блоков для паллет.

Greenfield-проектом будет заниматься компания ООО «ОСКО-Инвест» (входит в группу компаний OSKO). Это экспортно ориентированное предприятие по производству доски и деревянных прессованных блоков для паллет. Общий бюджет проекта превышает 4,8 млрд рублей. Продукция ООО «ОСКО-Инвест» соответствует стандарту ISPM 15 (Международный стандарт фитосанитарных мер № 15).

Приказом Министерства промышленности и торговли РФ проект вошел в список приоритетных инвестиционных проектов. Сделка структурирована с учетом государственной поддержки — процентная ставка по кредиту субсидируется по корпоративной программе повышения конкурентоспособности в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Минпромторга.

Проект получил сертификацию FCS и PEFC. Сертификаты гарантируют, что процесс заготовки древесины соответствует экологически ответственному, социально ориентированному и экономически устойчивому лесопользованию и общеевропейским экологическим требованиям.

«Сделка действительно уникальна, подчеркнул старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов. - Прежде всего она крайне важна для реализации ESG-повестки в лесопромышленном комплексе. Сегодня одной из главных задач отечественного ЛПК является утилизация низкосортной древесины. Аналогичных проектов такого масштаба в стране пока нет, и наша задача — сделать так, чтобы финансирование и экспертиза Сбера способствовали его успешной реализации. Подчеркну, что предприятие будет производить востребованную на европейском рынке продукцию с большим потенциалом роста. Мы приветствуем появление в стране подобных инициатив, соответствующих принципам эффективного лесопользования, и готовы оказывать им финансовую, технологическую и методологическую поддержку».

Проект состоит из двух очередей. Первая — производство доски для паллет объемом 90 м3 — профинансирована за счёт собственных средств и запущена в IV квартале 2020 года. Вторая — производство деревянных блоков объемом производства 140 м3 — на 811 млн рублей профинансирована за счёт собственных средств, а оставшиеся 2,8 млрд рублей будут профинансированы за счёт банковского кредита.

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