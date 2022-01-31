Жители Псковской области могут поддержать земляков на конкурсе «Героям – быть!»

16:28, 31 января 2022, ПАИ

Жители Псковской области могут поддержать своих земляков-добровольцев, совершивших добрые поступки в 2021 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В конкурсе Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям — быть!» участвуют несколько представителей Псковской области. Их деятельность отмечена в двух номинациях: «Вирус добра» и «Спасательный круг».

В первой участвует Псковское областное отделение Российского детского фонда со своим проектом «Здравствуй, школа!». Он направлен на обеспечение школьными принадлежностями и рюкзаками к началу нового учебного года детей, проживающих в социальных учреждениях, малообеспеченных, неполных семьях и имеющих проблемы со здоровьем.

В 2021 году при поддержке неравнодушных людей Детский фонд подготовил к школе более 630 детей из 15 районов Пскова и области, 130 из них — воспитанники детских интернатных учреждений.

Подвиг псковича, старшего сержанта полиции Дениса Кузьмина отмечен в номинации «Спасательный круг». В октябре 2021 года в центре города произошел несчастный случай: с Ольгинского моста в реку упала 12-летняя девочка. На вызов прибыл экипаж полиции. Денис Кузьмин бросился в воду и спас девочку вместе с другим неравнодушным очевидцем.

Проголосовать за представителей Псковской области и других участников конкурса «Героям — быть!» можно на сайте tobehero.ru до 9 февраля 2022 года включительно.

Конкурс «Героям — быть!» проводится с 2015 года и призван способствовать развитию волонтерства и добровольчества в России, содействовать нравственному воспитанию молодежи и популяризации героических поступков обычных людей.

Лауреаты конкурса будут определены в семи номинациях: «Быть человеком» (волонтерская деятельность, благотворительность), «Спасательный круг» (подвиг ради спасения жизни), «Оберегая планету» (деятельность в области охраны окружающей среды), «Всегда в сердце» (военно-патриотическая работа), «Команда героев» (социально ответственная компания), «Вирус добра» — для фондов и некоммерческих организаций и «Народный герой» — номинация была введена только в этом году, и в ней мог принять участие любой желающий.