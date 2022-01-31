Декларационная кампания 2022 года – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

20:06, 31 января 2022, ПАИ

Недавно в России стартовала декларационная кампания 2022 года. В связи с этим очередным гостем медиацентра ПАИ стала Светлана Владимирова, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Псковской области, которая рассказал о том, когда следует подавать налоговые декларации, что будет, если их не подавать, и почему легальный бизнес выгоднее.

– Светлана Викторовна, расскажите, какие изменения ожидаются в подаче деклараций с этого года.

– Одно из новшеств – освобождение от налогообложения на доход, полученный семьями с двумя и более детьми от продажи жилого помещения, если полученные средства направляются на покупку нового жилья в целях улучшения жилищных условий. Ключевое условие здесь то, что налогоплательщик является родителем двух и более детей до 18 лет или детей в возрасте до 24 лет, если это дети – студенты очной формы обучения. Также ключевым условием является то, что до 30 апреля следующего года налогоплательщик должен приобрести другое имущество, которое превышает или по площади, или по размеру кадастровой стоимости ранее проданный объект. Это положение применяется вне зависимости от сроков нахождения указанного имущества в собственности гражданина. Действует это правило в налоговый период с 1 января 2021 года.

Бонусы с условием

Следующее изменение касается того, что налоговые агенты – работодатели продолжают предоставлять имущественные и социальные налоговые вычеты и в 2022 году, но при этом налоговые уведомления на право применения этих вычетов налоговая инспекция направляет непосредственно работодателю, а не передаёт работнику, как это было ранее.

Следующее изменение касается того, что расширен перечень социальных налоговых вычетов. С 1 января 2022 года физические лица могут воспользоваться новым вычетом на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Этот вычет предоставляется в размере фактически произведённых расходов, но в совокупности не может превышать 120 тысяч рублей в год. Для получения вычета необходимо предоставить договор об оказании физкультурно-оздоровительных услуг, а также чек на оплату. Физкультурно-оздоровительные услуги, а также оказывающие данные услуги физкультурно-спортивные организации или индивидуальные предприниматели должны быть включены в соответствующий перечень. Перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей формируется ежегодно Минспортом России и в настоящий момент размещён на его официальном сайте.

– А кто обязан отчитываться о своих доходах?

– Перечень налогоплательщиков, которые обязаны предоставить декларацию, по сравнению с предыдущими периодами не изменился. Сюда по-прежнему входят индивидуальные предприниматели, применяющие общий режим налогообложения, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и адвокаты, открывшие адвокатские кабинеты, и для них ежегодное декларирование давно стало привычным делом.

Предоставить декларацию о доходах должны также те граждане, которые продали недвижимое имущество, находившееся в собственности менее минимального срока владения. Также декларировать доходы должны те граждане, которые получили в дар недвижимое имущество, транспортные средства, акции или паи; исключение составляют те подарки, которые получены от члена семьи или от близких родственников, – в этом случае декларировать доходы не надо. Декларировать свой доход должны те граждане, которые сдают в аренду собственное жильё.

Подать декларацию необходимо также в том случае, если налоговый агент при выплате доходов не удержал налог и не сообщил об этом в налоговый орган. Если же налоговый агент исполнил данную обязанность, то налоговая инспекция направит уведомление об уплате НДФЛ и срок уплаты данного налога будет приходиться на 1 декабря 2022 года.

Не позднее 4 мая

– Чем грозит нарушение сроков подачи декларации?

– За нарушение сроков подачи налоговой декларации и платы НДФЛ налогоплательщик может понести ответственность в виде штрафа и пени. Так, за непредоставление декларации в срок взимается штраф в размере 5 % от неуплаченной суммы налога за каждый месяц, но не более 30 % и не менее одной тысячи рублей. А вот штраф за неуплату налога составляет уже 20 % от неуплаченной суммы налога.

Хотелось бы напомнить, что с 1 января 2021 года вступили в силу изменения, согласно которым в случае, если налогоплательщик при продаже недвижимого имущества не задекларирует свой доход в срок, налоговый орган самостоятельно исчислит сумму НДФЛ. Поэтому для того, чтобы избежать в дальнейшем уплаты пеней и штрафов, необходимо в этом году предоставить декларацию не позднее 4 мая 2022 года: это предельный срок предоставления декларации в этом году.

– Где и как можно заполнить декларацию?

– Во-первых, декларация предоставляется в налоговую инспекцию по месту постановки на учёт физического лица или в МФЦ. Декларацию можно заполнить онлайн на официальном сайте Федеральной налоговой службы в личном кабинете налогоплательщика для физического лица или воспользоваться программой «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ. При этом в личном кабинете есть удобная возможность отследить ход камеральной налоговой проверки, то есть мы увидим дату её завершения, а также сумму, которая подлежит возврату.

Личный кабинет налогоплательщика для физического лица можно открыть, посетив один раз любой территориальный налоговый орган с паспортом: там сотрудники налогового органа выдадут логин и пароль, при помощи которого можно будет пользоваться своим личным кабинетом.

С чеками и без

– Всех интересует механизм получения налогового вычета. Суммы понятны, за что можно получить – понятно, но как это сделать наименее обременительно? У вас есть портал, приложение налоговой службы для мобильных телефонов, и с прошлого года порядок подачи декларации для налогового вычета упрощался: говорили о том, что в налоговой уже будет информация от поликлиник, куда обращался человек, и что автоматически будут генерироваться суммы вычета. Так это или нет?

– На данный момент немножко не так, в упрощённом порядке можно получить всего два вида вычетов: это инвестиционный вычет, когда открывается индивидуальный инвестиционный счёт, и второй вычет – имущественный налоговый вычет, он предоставляется как в размере уплаченной основной суммы за недвижимое имущество, так и процентов, если берётся ипотека.

Но проблема заключается в том, что информация о сделках поступает к нам из банков. В настоящий момент подключился к этому информационному обмену только один банк – ВТБ. Ожидаем, что сейчас подключится и Сбербанк.

В прошлом году уже были обращения в упрощённом порядке, граждане Псковской области получали вычеты, но их было небольшое количество. В чём суть этого упрощённого порядка? Налоговая инспекция, налоговый орган обрабатывает ту информацию, которая имеется, и размещает предзаполненное заявление в личном кабинете налогоплательщика для физического лица. Налогоплательщик может воспользоваться, подтвердив это заявление, и тогда налоговый орган, проверив его, возвращает сумму, которая подлежит возврату.

– Вопрос о вычете за фитнес-зал, скажем так: препятствует ли получению налогового вычета то, что некоторые фитнес-клубы сейчас публикуют у себя на порталах договор публичной оферты, подписывать его не надо и кто хочет – может распечатать и подписать? Или всё-таки лучше предоставить индивидуальный договор, подписанный обеими сторонами? Как правильно?

– Чтоб этот вычет получить, должен быть договор, чтобы мы видели, что конкретно с этим человеком заключён договор о предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, и обязательно кассовый чек. Кассовый чек может быть и обезличен, да? Поэтому, чтобы подтвердить, что расходы произведены именно на этот вид деятельности, договор всё-таки надо прикладывать.

– Кстати, о чеках. Не всегда удаётся сохранить чек за медицинские услуги. Что делать в такой ситуации?

– Чеков при оказании медицинских услуг мы не требуем. Чтобы налоговый орган предоставил вычет на лечение, достаточно справки, которую выдаёт медицинское учреждение. Чеки не нужны – только справка о предоставлении вычета для налогового органа.

– То есть договор и справка?

– Да. Плюс ещё если в договоре не прописан номер лицензии, то мы просим ещё предоставить копию лицензии.

– Как получить вычет за фитнес-услуги?

– По Налоговому кодексу, срок предоставления сведений о доходах – 1 марта года, следующего за отчётным, то есть за 2021 год срок предоставления этих сведений – 1 марта 2022 года. После этой даты в личном кабинете должны появиться сведения. Но этим вычетом можно воспользоваться и сразу по месту работы, то есть обратиться в налоговый орган, получить уведомление, мы его отправим работодателю, и будет получен вычет. Но, единственное, организация, которая оказывает фитнес-услуги, обязательно должна быть в перечне, опубликованном на сайте Минспорта России.

Выгодная легализация

– Можно ли получить консультацию о заполнении декларации и как это сделать?

– Консультацию можно получить, в налоговых инспекциях есть операционные залы, можно подойти и задать свой вопрос. Но для тех, кто является пользователем личного кабинета налогоплательщика для физического лица, там есть очень доступная форма заполнения декларации.

– То есть сложности это не вызовет, если в первый раз придётся заполнить?

– Да. Тем более если там уже будут находиться сведения о доходах, поступившие от работодателя, то эта справка автоматически подтягивается и уже предзаполняется декларация. Там надо будет указать только конкретный вычет, который заявляет представитель, и прикрепить копии подтверждающих документов.

– Расскажите о возможностях официально зарегистрировать свою деятельность.

– На территории Псковской области с 1 июля 2020 года введён в действие специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход. Преимущества этого налогового режима общеизвестны: это низкие налоговые ставки (4 и 6 %), предоставление вычета в размере 10 тыс. рублей, также отсутствие необходимости заполнять налоговые декларации, уплачивать страховые взносы и применять контрольно-кассовую технику. Поэтому налоговые органы Псковской области проводили и продолжают проводить широкую информационную кампанию, которая направлена на то, чтобы легализовать малый и средний бизнес, например в сфере оказания бытовых услуг.

Хочу привести небольшую статистику: если по состоянию на 1 января 2021 года в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировалось 2 756 граждан, то по состоянию на 1 января 2022 года – уже более 9,5 тыс. граждан. При этом если сумма налога к уплате по состоянию на 1 января 2021 года составляла 2,8 млн рублей, то по состоянию на 1 января 2022 года – уже 49 млн рублей. Эти цифры свидетельствуют о том, что граждане понимают, что выгодно вести бизнес легально и получать доходы без риска в дальнейшем получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

– Это касается самозанятых?

– Именно самозанятых плательщиков.

– Большая цифра, большой рост. Я благодарю вас за то, что ещё раз напомнили о правилах подачи декларации, и ждём вас в следующий раз в гости.

– Спасибо.