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Происшествия

За кражу кроссовок и куртки из магазина «Спортмастер» пскович может отправиться в колонию на два года

За кражу кроссовок и куртки из магазина «Спортмастер» в Пскове 36-летнему горожанину грозит до двух лет колонии, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.

14 января 2021 года в магазине на улице Юбилейной, 68 молодой человек, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, взял со стеллажа коробку с мужскими кроссовками, вытащил их из коробки и положил в пакет. Затем он подошел к стойке с куртками, снял с вешалки пуховую мужскую куртку и надел её поверх своей, затем вышел из магазина.

С похищенным имуществом мужчина с места преступления скрылся и распорядился по своему усмотрению, причинив магазину материальный ущерб на сумму 6 825 рублей 99 копеек.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

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