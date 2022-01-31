Топ-6 смертельных опасностей для собак назвали псковские зоозащитники

17:34, 31 января 2022, ПАИ

Топ-6 опасностей, которые могут повлечь смерть собаки, назвали в псковской зоозащитной организации «Шанс».

«Берегите своих питомцев, ведь их безопасность зависит только от вас, а мы постараемся рассказать вам об опасных ситуациях, которые могут произойти с вашей собакой», - говорится в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Зоозащитники рассказали, что многие хозяева уже взрослых собак рассуждают: «У меня уже не щенок, он умный, взрослый и сам разберется, что ему делать на прогулке». Или думают: «Живут же бездомные собаки на улице, и ничего». Руководствуясь такими соображениями, многие люди допускают серьезные ошибки, которые могут повлечь за собой смерть питомца.

Отмечается, что взрослая собака, выросшая в домашних условиях, сильно отличается от тех, которые выросли на улице. Уличные, бездомные собаки на собственном опыте убеждаются, почему нельзя перебегать дорогу когда попало, почему одна пища пригодна для еды, а другая смертельна. При этом до года доживает небольшое количество щенков, и живут бездомные собаки не всегда долго. Домашняя собака, не сталкиваясь с опасными ситуациями регулярно, не может правильно делать выводы и чувствовать угрозу своему здоровью, поэтому за нее это должен делать хозяин.

Трагедией может обернуться прогулка с собакой возле дороги, особенно если собака гуляет без поводка. «Хозяева шутят, мол, ну она же не настолько глупая, чтобы прыгнуть под машину. Поверьте, ситуации бывают разные: это кошка, шмыгнувшая на другую сторону дороги, или собака на противоположной стороне. Даже если вы на сто процентов уверены, что собака вас послушается, то не стоит отпускать ее без поводка возле дороги, ведь самая частая смерть домашних собак — от колес автомобиля», - пояснили в «Шансе».

Также опасность представляют догхантеры и собаконенавистники. Рассыпая отраву или отстреливая бездомных собак, многие из них уже давно переключились и на домашних питомцев, поэтому следует аккуратно выгуливать своего питомца и следить за тем, чтобы собака не подбирала ничего с земли. Отравившись серьезными ядами, собака погибает в течение получаса — времени не хватит, чтобы доехать до ветеринарной клиники. Не стоит отпускать собаку с поводка там, где она не будет в полной безопасности. В последнее время отравление собак ядами происходит почти ежедневно.

Помимо улицы собака может получить отравление, проглотив запрещенный продукт или некачественный корм. Также стоит аккуратно давать собаке кости или лучше вообще исключить их из рациона, так как кость может застрять в горле. Также кости являются причиной закупорки в кишечнике.

Пироплазмоз также является главной причиной гибели многих собак. Пироплазмозный клещ ничем не отличается от обычного, однако несет в себе смертельную заразу. Попадая в кровь животного, пироплазмоз начинает медленно убивать, поэтому важно в первые дни заметить проявление недуга и обратиться в ветеринарную клинику. Малый процент собак переносит пироплазмоз самостоятельно, и не все выживают после введения противоядия. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности — покупать препараты, защищающие от клещей, и часто осматривать питомца, особенно после прогулок на природе. «Если вы заметили повышение температуры, отказ от корма, вялость и изменение цвета мочи, следует срочно обратиться к ветеринару, ведь многие собаки погибают лишь потому, что хозяин вовремя не заметил течения болезни», - подчеркнули в «Шансе».

Аккуратно следует выгуливать собак в городе там, где растет густая трава, следить, чтобы животное не наступало на колодцы, беречься открытых люков.

Важно вовремя прививать собаку и не позволять ей общаться с бездомными животными, особенно если те явно больны, ведь заражение различными заболеваниями может произойти достаточно быстро.

Все эти ситуации могут встретиться вам в любой момент, поэтому лучше заранее знать и быть готовым к ним, чем потерять своего питомца, подытожили в «Шансе».