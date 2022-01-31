Псковский госархив опубликовал объявление 1840 года о розыске беглого крепостного
Государственный архив Псковской области в своём Instagram-аккаунте опубликовал объявление 1840 года о розыске беглого крепостного.
До манифеста о даровании крепостным людям свободы в газетах часто можно было встретить объявления о розыске беглых. Такие заметки встречались и в псковской прессе.
К примеру, в приложении к «Псковским губернским ведомостям» от 25 сентября 1840 года (№ 39. – С. 243) поручик Виктор Яковлевич Мягков давал приметы своего «крепостного человека Василия Павлова»: «Сего 1840 года июня 24 дня, был я, отправившись в имение мое, состоящее в Новоржевском уезде, с крепостным своим человеком Василием Павловым, который оттуда того же числа вечером по неизвестным причинам куда-то скрылся, и по розыскам моим нигде не отыскан. Вдов, 24 лет, роста среднего, волосы темно-русые, лицо белое, нос немного горбоват, одежда на нем сюртук с брюками из тонкого сукна. Покорнейше прошу, если он, Павлов, где явится, переслать ко мне в имение мое…».
Объявление было размещено на одной полосе с рецептами и полезными кулинарными советами.
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