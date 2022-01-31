Жители Псковской области оформили потребительские кредиты в РСХБ на 514 млн рублей в 2021 году

17:55, 31 января 2022, ПАИ

В 2021 году Псковский филиал Россельхозбанка выдал клиентам в регионе потребительские кредиты на сумму 514 млн рублей, что на 11% больше, чем в 2020 году. Наибольшая активность населения Псковской области пришлась на весенний сезон – в апреле общая сумма выданных населению потребительских кредитов составила 71 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в банке.

«Потребительское кредитование псковичей и жителей области продолжает расти. На это влияет повышение доступности сервисов Россельхозбанка – процесс оформления кредита стал максимально удобным и занимает всего несколько минут. Так, не выходя из дома, в мобильном приложении банка граждане могут подать заявку на кредит. При этом РСХБ предлагает одни из самых низких ставок на рынке и выгодные условия, чем и привлекает клиентов», — подчеркнул директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

Псковский региональный филиал Россельхозбанка работает с 2006 года. На территории Псковской области действует 9 офисов РСХБ. За 15 лет работы Псковский филиал выдал предприятиям и гражданам свыше 30 млрд рублей, в том числе 21,7 млрд рублей вложил в сектор агропромышленного комплекса региона, реализовал более 90 инвестиционных проектов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.