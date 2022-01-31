Уфимка стала первой женщиной-машинистом электропоезда

19:03, 31 января 2022, ПАИ

Алёна Миронова – одна из первых шести женщин, освоивших в РЖД сначала профессию помощника машиниста, а потом и машиниста электропоезда. Об этом пишет Telegram-канал «Телеграмма РЖД». Сегодня уфимка Алёна Миронова отправилась в первый самостоятельный рейс в качестве машиниста пригородного поезда «Западный экспресс» по маршруту Уфа – Приютово (Республика Башкортостан).

В настоящее время завершают стажировку ещё пять женщин, после чего они тоже получат допуск к самостоятельной работе.

Напомним, у женщин возможность работать в составе локомотивных бригад появилась благодаря изменениям, внесённым Министерством труда и социальной защиты РФ в перечень доступных для женщин профессий, и программе РЖД по подготовке женщин-машинистов и помощников машинистов.

По профессии «помощник машиниста» в РЖД от Калининграда до Иркутска были обучены и трудоустроены 57 женщин, из них:

помощниками машиниста электропоезда – 41,

помощниками машиниста локомотива – 16.

В будущем этот список будет расширяться, заявки на обучение принимаются.