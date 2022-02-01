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Сертификат о вакцинации можно скачать и распечатать в Центре общественного доступа Псковской научной библиотеки

Сертификат о вакцинации против коронавируса можно скачать и тут же распечатать в Центре общественного доступа Псковской областной универсальной научной библиотеки. Об этом сообщили в пресс-службе ПОУНБ. Центр работает с 10:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 10:00 до 18:00 в субботу и воскресенье. Пятница – выходной. 

Если вы столкнулись с проблемой при проверке QR-кодов об иммунизации, сохранённых или ранее распечатанных сертификатов о прохождении вакцинации против COVID-19 или перенесённом заболевании, то проблема решается довольно просто: нужно зайти на «Госуслуги» и скачать или распечатать новый сертификат о вакцинации COVID-19 с новым QR-кодом, он будет работать сразу. Сделать это можно на втором этаже Псковской областной универсальной научной библиотеки (Профсоюзная, 2), в зале каталогов. Услуга бесплатная.    

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