Китайские учёные создали искусственную матку

23:56, 31 января 2022, ПАИ

Китайские учёные создали искусственную матку для выращивания младенцев в утробе. Об этом пишет Telegram-канал «Лента дня». Матка представляет собой специальный контейнер с питательный жидкостью, в котором под чутким присмотром няни с искусственным интеллектом созревают эмбрионы. На данный момент в них тестируют выращивание зародышей животных.

Если технология окажется успешной, то в будущем она может избавить женщин от необходимости вынашивать и рожать детей.