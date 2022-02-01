Китайские учёные создали искусственную матку
Китайские учёные создали искусственную матку для выращивания младенцев в утробе. Об этом пишет Telegram-канал «Лента дня». Матка представляет собой специальный контейнер с питательный жидкостью, в котором под чутким присмотром няни с искусственным интеллектом созревают эмбрионы. На данный момент в них тестируют выращивание зародышей животных.
Если технология окажется успешной, то в будущем она может избавить женщин от необходимости вынашивать и рожать детей.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
01 февраля 2022
О причинах для праздника, мобильной связи и сказках – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
31 января 2022
Экспертный врач программы Елены Малышевой «Жить здорово!» провёл приём детей в Пскове