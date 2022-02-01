Россияне раскупили рекордное количество туристических путёвок

08:18, 01 февраля 2022, ПАИ

В первые рабочие дни после новогодних праздников произошёл резкий рост продаж туристических путевок, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу туроператора Tez Tour.

Объём забронированных туров в 2022 году на 8% уступает показателям 2020 года и в 13 раз превышает уровень 2021 года. В компании «Интурист» подчеркнули, что продажи туров сейчас выше в 2,5 раза, чем в прошлом году.

Причина такого всплеска в том, что туристам в 2022 году стало доступно больше стран. Кроме того, у многих стран появились понятные протоколы въезда.

Несмотря на активное распространение омикрон-штамма, россияне не отказываются от туров. На спрос также влияют сравнительно низкие цены на авиабилеты. При этом врачи рекомендуют воздержаться от поездок в разгар пятой волны пандемии.