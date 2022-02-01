Горводоканал предупредил об отключении воды в двух домах на улице Советской в Пскове
1 февраля в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Водоснабжение могут отключить в домах №54 и 56/2 на улице Советской.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
01 февраля 2022
Горводоканал предупредил об отключении воды в двух домах на улице Советской в Пскове
01 февраля 2022
О причинах для праздника, мобильной связи и сказках – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»