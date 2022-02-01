Более 379 млн человек в мире заразились COVID-19

09:54, 01 февраля 2022, ПАИ

По состоянию на утро 1 февраля в мире зарегистрировано 379 038 875 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 692 405 человек. Количество выздоровевших – 299 191 738.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 76 222 215. В этой стране от коронавируса умерли 910 104 человека, выздоровело – 46 242 222.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 11 861 077 человек, 10 248 281 пациент выздоровел, 331 349 – умерло.